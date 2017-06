Handhaving voor HARO in de eredivisie

HARO Rotterdam heeft zaterdag zich veilig gespeeld in de eredivisie. De handbalploeg van trainer Danny Baijens klopte Nieuwegein in eigen huis met 35-22.

Eerder werd de heenwedstrijd door HARO met 28-21 gewonnen. Beide ploegen hielden elkaar in het begin van de wedstrijd in evenwicht, maar het was HARO die een verschil van vijf treffers kon maken (10-5). Nieuwegein wist de achterstand nog enigszins te verkleinen, maar de Rotterdammers kenden een sterkte slotfase van de eerste helft. De ruststand was 16-11.

De tweede helft werd nooit spannend. HARO had de wedstrijd onder controle. De Rotterdamse ploeg liep zelfs uit tot een verschil van veertien doelpunten (30-16) onder aanvoering van een sterkte Johannes Rehbein. Uiteindelijk stelde HARO met een 35-22 zege het eredivisieschap veilig.

Toekomst HARO

Eerder deze week werd bekend dat het NHV (Nederland Handbal Verbond) vanaf het seizoen 2019/2020 geen fusies meer toestaat in het tophandbal. Dat betekent voor HARO dat er een het ander moet veranderen. De Rotterdamse handbalassociatie bestaat uit de partners Snelwiek, EMM en Deltasport. De laatste twee ploegen hebben per direct besloten om uit de associatie te stappen. Er wordt onderzocht of een samensmelting tussen HARO en Snelwiek komt.