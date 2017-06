Auto tegen boom: twee zwaar gewonden

Op de Prins Alexanderlaan op de grens van Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn zondagmorgen twee mensen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Ze zijn met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De auto botste door onbekende oorzaak tegen een boom en raakte zeer zwaar beschadigd. Volgens omstanders heeft de wagen ook nog een lantaarnpaal geraakt.

De bestuurder was een 22-jarige man uit Pijnacker. Hij moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Zijn passagier, een 19-jarige man uit Spijkenisse, kwam zelf uit de wagen maar zakte daarna in elkaar.

De politie onderzoekt of er alcohol in het spel is. In de buurt van de auto is een fles sterke drank gevonden. De bestuurder is aangehouden.