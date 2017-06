Nu al elf mensen vast voor vechtpartijen Zuidland

De politie heeft de afgelopen dagen nog eens zes mensen opgepakt voor vechtpartijen en vernielingen in Zuidland, de afgelopen weken. Daarmee komt de teller op elf.

Twee weken geleden was er een feest in een huis aan de Kerkstaat. Een groep mannen die niet was uitgenodigd wilde meedoen, waarna harde klappen vielen. Een week later kwamen Zuidlanders verhaal halen bij het huis van de niet-uitgenodigde gasten.

Tijdens de eerste knokpartij kreeg een agent een fles tegen zijn hoofd. Dit weekend is er extra controle in het dorp bij Spijkenisse.