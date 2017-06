Metrostation Zuidplein ontruimd wegens verdacht pakketje

Metrostation Zuidplein in Rotterdam is zaterdagavond korte tijd onruimd geweest na de vondst van een verdacht pakketje.

In een van de metrostellen was een pakketje gevonden. Omdat medewerkers van de RET het niet vertrouwden, werd de politie erbij gehaald. Agenten besloten om het hele station te ontruimen.

Het was erg druk op het metrostation, omdat bij Ahoy het muziekfestival Flying Dutch bezig was. Na een kwartier bleek dat er geen gevaar was. Daarop werd het station weer vrijgegeven.