Feyenoord houdt Open Dag op 16 juli

Feyenoord heeft bevestigd dat de jaarlijkse Open Dag voor het seizoen 2017/2018 plaats vindt op zondag 16 juli. Traditioneel wordt de middag afgesloten met de landing van een helikopter met nieuwe spelers voor de Stadionclub.

De verwachting is dat de landskampioen van Nederland in de daarop volgende week op trainingskamp gaat. Net als afgelopen seizoen is Oostenrijk de bestemming, al is dat nog niet officieel bevestigd door de club.

Uiteraard is RTV Rijnmond ook weer van de partij om verslag te doen van de Open Dag van Feyenoord.