Contrabassist danst in Korea

RPhO-bassist Servaas Jessen danst de salsa in Seoul

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is op tournee in Azië. Daarbij klinken niet alleen klassieke geluiden. In Zuid-Korea swingde het af en toe stevig, ontdekte documentairemaker Justus Cooiman die mee is op reis.

Servaas Jessen speelt niet alleen contrabas bij het RPhO, hij blijkt ook nog eens heel behoorlijk te kunnen dansen. Zaterdag na het eerste concert in Seoul gaat Servaas op zoek naar een Koreaanse salsabar... "Na het concert van vanmiddag wil ik een beetje bewegen", zegt de musicus. "Ik heb nu zo'n jaar of vijf salsalessen gedaan. Lekker om te improviseren. Op mijn instrument ben ik daar niet heel sterk in." Na wat rondvragen op straat komt Servaas terecht in de club die hem was aangeraden. "O, heerlijk!", roept hij als hij binnenkomt in de dampende ruimte. Daar blijken die vijf jaar les goed besteed: hij swingt en heeft plezier met het Koreaanse publiek, en kan zich even ontspannen. "Dat is zo leuk aan dansen", zegt hij na afloop. "Het kan overal, je hoeft niet te praten. Je bedankt elkaar, je gaat weer weg. En je hebt gewoon een leuke avond gehad." Meer over de tournee van het Rotterdamse orkest is te vinden op de website van het RPhO .