Dansende contrabassist in Korea

RPhO-bassist Servaas Jessen danst de salsa in Seoul

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is op tournee in Azië. Daarbij klinken niet alleen klassieke geluiden. In Zuid-Korea swingde het af en toe stevig, ontdekte documentairemaker Justus Cooiman die mee is op reis.

Servaas Jessen speelt niet alleen contrabas bij het RPhO, hij blijkt ook nog eens heel behoorlijk te kunnen dansen. Zaterdag na het eerste concert in Seoul gaat Servaas op zoek naar een Koreaanse salsabar...