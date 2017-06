Inval in drie drugspanden in Rotterdam-West

arrestatieteam

De politie heeft zaterdagavond invallen gedaan in drie panden in Rotterdam-West. Er zijn negen mensen opgepakt van wapen- of drugsbezit.

De politie was getipt dat er in de panden aan de Van der Palmstraat en de Vierambachtstraat werd gedeald en dat één van hen een vuurwapen zou hebben. Zaterdagavond laat werd een inval gedaan. Binnen werden onder meer een tas met hennep, een wapen en een drugspers gevonden. Één arrestant had ook nog een maand celstraf open staan. {Tweet: https://twitter.com/teamparaatheid/status/871302313645924352 ]