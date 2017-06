Rennende brandweermannen in een kamasutra-bed

Ze kunnen een hoop hebben, de mannen van team 112 in de Roparun. Onverschrokken blusgasten zijn het, die wel wat gewend zijn. Vlak voor de Belgische grens moeten ze nog een eindje. En dat lukt het beste door het allemaal niet te zwaar in te zien.

"Steeds in je achterhoofd houden dat het maar een klein stukje is", zegt een van de brandweermannen. "Telkens een kilometer. Nou ja, dan wel zestig keer in twee dagen."

"Gelukkig hebben we een enorm moederschip", zegt een collega doelend op de grote bus waarin het brandweerteam tijdens de Roparun kan uitrusten, eten en slapen. Dat laatste gaat heel kameraadschappelijk. "Met z'n achten in een groot kamaustra-bed", zeggen ze. "Lepeltje lepeltje, gaat hartstikke goed."

En als ze daar dan uit komen, rennen ze vrolijk weer hun kilometer. "Je bent net een klein kind: eten, slapen en wat doen!"