Stanley Brard: 'Bevrijding voor Feyenoord'

Stanley Brard is na zijn vertrek als hoofd jeugdopleiding bij Feyenoord en buitenlandse avonturen in Azerbeidzjan en Japan, terug in Nederland. Henri van Leeuwen sprak Brard, die zelf in 1984 kampioen werd met Feyenoord, bij het Robin van Persie tournament bij VDL onder andere over het kampioenschap van Feyenoord dit jaar. "Het was echt een bevrijding"

Toen Brard, met Johan Cruijf in het elftal, kampioen werd in 1984, was Feyenoord ook al een lange tijd geen kampioen geworden. "Bij ons zat er tien jaar tussen twee kampioenschappen en dat was nu nog langer. Je ziet gewoon dat het een bevrijding was voor iedereen. Zo heb ik het ook beleefd", vertelt hij tegenover RTV Rijnmond.

Cruijf en Kuyt

Johan Cruijf speelde in het kampioenschap van 1984 een grote rol. Afgelopen seizoen vervulde Dirk Kuyt bij Feyenoord een hoofdrol. "Kuyt heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het geheel en dat had Johan ook. Maar je hebt gewoon een team nodig. Cruijf kon het niet alleen en Kuyt kon het ook niet alleen. Maar ze zijn zeker allebei belangrijk geweest."

Kriebelen

Wat Brard nu gaat doen, weet hij nog niet. "Ik heb mijn punten weer gehaald voor mijn licentie, dus ik kan weer. Het begint ook weer te kriebelen, maar ik doe het eerst even rustig aan. Ik kijk rustig naar wat er op me afkomt en of dat in Nederland is of in het buitenland, maakt allemaal niet uit."