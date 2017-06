De brandweer heeft zondagmiddag in een pizzazaak aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid een brandje geblust.

Het vuur werd door voorbijgangers ontdekt; ze zagen zwarte rook uit de schoorsteen komen.

De Veiligheidsregio meldt dat het geen grote brand was, de brandweer had de vlammen al snel geblust. De pizzazaak was nog dicht. Er zijn geen gewonden gevallen.