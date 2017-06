Marokkaans protest in centrum Rotterdam

Enkele honderden Marokkaanse Nederlanders demonstreren zondag aan het eind van de middag op het Rotterdamse Schouwburgplein tegen misstanden in Noord-Marokko. Zij eisen onder meer de vrijlating van politieke gevangenen.

Een van de sprekers was ex-Tweede-Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij prees de demonstranten: "Onze vaders konden de corruptie en uitbuiting niet verslaan, maar wij als volgende generaties – wij kunnen dat wél", aldus Marcouch. Hij riep de Nederlandse regering op om Marokkaanse Nederlanders in te zetten bij het bestrijden van de corruptie.

Achtergrond

In het Marokkaanse Rif-gebied is het al een tijd onrustig. Sinds oktober vorig jaar liepen de spanningen in het gebied op. Ze bereikten een hoogtepunt toen eind oktober de handelswaar van visboer Mohsen Fikri in beslag werd genomen. Volgens social media in Marokko gebeurde dat omdat hij weigerde om smeergeld te betalen aan een agent van de veiligheidsdienst.

Harde eisen

De autoriteiten gooiden zijn lading vis in een vuilniswagen. Nadat Fikri in de vuilniswagen was geklommen om te voorkomen dat zijn handelswaar zou worden vernietigd werd hij door de persinstallatie vermorzeld. Sinds dat incident stelt het gebied harde eisen aan de Marokkaanse regering.

Bezorgd

De bewoners van het Rif-gebied gaan inmiddels zeven maanden regelmatig de straat op voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg. Ook eisen ze dat de Marokkaanse regering corruptie en werkloosheid aanpakt. De Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam is bezorgd, onder meer omdat in het Rif-gebied familieleden wonen.

Bespreking met koning

Koning Mohamed VI van Marokko heeft zaterdag de leiders van de politieke partijen bij zich geroepen om de situatie in de Rif te bespreken. Dat meldt de nieuwssite Alyaoum24.com. Wat de uitkomst van het gesprek was, is niet bekend.