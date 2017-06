Gouka: 'Eenhoorn is de meest logische naam'

Feyenoord werd drie weken geleden kampioen van Nederland en gaat daardoor volgend seizoen de Champions League in. De ploeg uit Rotterdam-Zuid zal mede daarom de selectie willen versterken. Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad, Mikos Gouka, denkt dat er de komende maand dan ook wat gaat gebeuren bij Feyenoord.

Gouka stelt, in gesprek met verslaggever Dennis van Eersel, dat Feyenoord er verstandig aan zou doen, er vroeg bij te zijn op de transfermarkt. "Er is voor heel veel spelers al duidelijkheid; veel spelers hebben bijgetekend. De jongens die nu al niet speelden, weten dat ze volgend jaar ook niet al te veel zullen spelen. Het zou goed zijn als erover die spelers al wat duidelijkheid komt, helemaal omdat dat het budget van Van Geel een beetje zou verruimen. Aan premiegeld door het kampioenschap is er namelijk al wat uitgegaan en het geld van de Champions League komt pas binnen in september. Daardoor lijkt het dat ze nu niet heel veel kunnen doen", zegt Gouka tegenover RTV Rijnmond.

Buitenspeler

"Toch zijn ze vorig jaar met Jørgensen er ook vroeg bij geweest en dat is nu ook het streven. Ik denk dat als Elia straks weg is, er wel een buitenspeler ergens vandaan getoverd wordt. Waarschijnlijk komt die speler niet uit de eredivisie, omdat die er gewoon niet loopt. Maar ik verwacht dat dat binnen drie weken wel zijn beslag gaat krijgen."

Opvolger Gudde

Algemeen directeur Eric Gudde kondigde vrijdag aan dat hij per 30 november Feyenoord zal verlaten. Op Twitter worden Wouter Bos en Robert Eenhoorn genoemd als voornaamste kandidaten om Gudde als algemeen directeur op te volgen. Ook wordt de optie genoemd dat Van Geel die functie gaat bekleden. "Die laatste optie heb ik ook gelezen, maar daar kan ik me niks bij voorstellen. Van Geel is gewoon iemand voor het technische verhaal, dus die kan je meteen wegstrepen.

Wouter Bos lijkt me ook niet iemand die in vaste dienst bij Feyenoord wil komen. En bij Robert Eenhoorn is het de vraag of hij het nu wil en of hij weg kan bij AZ. Maar hij heeft in het verleden vaak genoeg laten doorschemeren dat hij wel gecharmeerd is van een functie bij de club waar hij zo van houdt. De vraag is of het voor hem het juiste moment is, maar het lijkt me wel de meest logische naam van alle opties."