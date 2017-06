Brand afvalverwerker Van Gansewinkel geblust

Bij afvalverwerker Van Gansewinkel aan de Ophemertstraat in Rotterdam heeft voor de derde keer in een jaar tijd een flinke brand gewoed. Zondagavond vatte een berg afval van 40 bij 20 meter vlam.

Het ging om een opslag van grofvuil, waarin voor het grootste deel weggegooide huisraad lag. Het nablussen duurde tot een uur of 4 vannacht. Er zijn geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de brand bij Van Gansewinkel is nog niet bekend. In juli vorig jaar en afgelopen april was er bij de afvalverwerker ook al brand.