Grote brand bij afvalbedrijf Van Gansewinkel

foto: Marianne Bissegger foto: Rob de Graaf foto: Media TV

Bij afvalverwerker Van Gansewinkel aan de Ophemertstraat in Rotterdam is zondagavond een grote berg afval in brand gevlogen. De Veiligheidsregio meldt dat de berg afval zo'n 20 bij 40 meter groot is. Volgens de woordvoerder gaat het om een grote brand. Het vuur woedt in een opslag voor grofvuil, waar voor het grootste deel afgedankte huisraad ligt.

Derde brand

Het is niet de eerste keer dat bij de afvalverwerker op Heijplaat brand ontstaat. Dit is de derde keer dat de brandweer en blusmaterieel van het Havenbedrijf ter plaatse zijn. Zowel de brandweer als blusboten van het Havenbedrijf zijn op dit moment met bluswerkzaamheden bezig.

Rook en stank

De brand veroorzaakt veel rook die een vieze, maar verder onschadelijke lucht verspreidt. De rook trekt in de richting van de wijken Charlois en Pendrecht. Geadviseerd wordt om ramen en deuren dicht te houden. Het treinverkeer op de westelijke Waalhaven is vanwege de brand tijdelijk stilgelegd. Op dat spoor rijden normaalgesproken alleen goederentreinen. Het is niet de eerste keer dat bij de afvalverwerker op Heijplaat brand ontstaat. Dit is de derde keer dat de brandweer en blusmaterieel van het Havenbedrijf ter plaatse zijn. Zowel de brandweer als blusboten van het Havenbedrijf zijn op dit moment met bluswerkzaamheden bezig.De brand veroorzaakt veel rook die een vieze, maar verder onschadelijke lucht verspreidt. De rook trekt in de richting van de wijken Charlois en Pendrecht. Geadviseerd wordt om ramen en deuren dicht te houden. Het treinverkeer op de westelijke Waalhaven is vanwege de brand tijdelijk stilgelegd. Op dat spoor rijden normaalgesproken alleen goederentreinen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.