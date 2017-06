Oranje wint met 5-0 van Ivoorkust in De Kuip

Het Nederlands elftal heeft vanavond in de Rotterdamse Kuip met 5-0 van Ivoorkust gewonnen.

Verdediger Joël Veltman nam tijdens de oefeninterland zijn eerste twee treffers voor Oranje voor zijn rekening. Aanvoerder Arjen Robben wist tussendoor een strafschop te benutten nadat Vincent Janssen was gevloerd. Davy Klaasen was de volgende Oranjespeler die een doelpunt maakte, gevolgd door Vincent Janssen die de bal in een leeg doel schoof nadat doelman Sangaré de bal niet goed verwerkte.

Bij Oranje stonden oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi en oud-Spartaan Kevin Strootman in de basis. Rotterdammer Georginio Wijnaldum en Steven Berghuis, die vorige maand met Feyenoord kampioen werd, kwamen in de tweede helft in het veld.

Wesley Sneijder viel in de tweede helft in en kwam zodoende voor de 130e keer in actie voor Oranje. Hij evenaart daarmee recordinternational Edwin van der Sar. Aanstaande vrijdag kan Sneijder, op zijn 33e verjaardag, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg alleen recordinternational worden.

Tijdens de wedstrijd tegen Luxemburg keert Dick Advocaat als bondscoach terug bij Oranje. Hij zal dan voor de eerste keer in zijn derde termijn op de bank plaatsnemen. Ook de wedstrijd tegen Luxemburg wordt vrijdag in De Kuip gespeeld.