Berghuis hoopt op duidelijkheid voor de voorbereiding begint

Steven Berghuis hoopt dat er snel duidelijkheid komt over zijn situatie. De aanvaller van Watford wil graag ook komend seizoen bij Feyenoord spelen, de club waar hij vorig seizoen op huurbasis werd gesteld door de Engelse vereniging.

"Hoe het er nu voor staat? Ik heb nog geen idee," zegt Berghuis na de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Ivoorkust (5-0), waarin hij mocht invallen. "Het verhaal is bekend, Feyenoord wil mij graag overnemen en volgens mij zijn de clubs bezig, dus het is even afwachten."

Berghuis hoopt wel dat er een knoop is doorgehakt voordat Feyenoord volgende maand begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Duidelijkheid is altijd lekker maar je weet hoe het gaat in het voetbal. Ik had me hier op ingesteld. Het liefste wil ik duidelijkheid voordat de voorbereiding begint. Anders verlies je alleen maar tijd bij de club waar je dan zit."