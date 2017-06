Winkelier overvallen na nachtelijk winkelalarm

Foto: AS Media

In Berkel en Rodenrijs is in de nacht van zondag op maandag een supermarktmedewerker overvallen die af was gekomen op een automatische alarmmelding in de winkel.

Hij werd door de overvallers buiten het pand opgewacht. Onder bedreiging van het vuurwapen moest hij de winkeldeur van het pand aan het Rozenoord openmaken. Binnen lukte het de overvallers niet om de kluis te openen. Ze zijn er uiteindelijk alleen met sigaretten vandoor gegaan. Ze lieten de medewerker vastgebonden achter in de winkel. De overvallers zijn nog spoorloos.