Rotterdamse politie lost waarschuwingsschot bij busje

Een politieagent heeft zondagavond geschoten omdat de bestuurder van een busje in Rotterdam-West niet meewerkte. De politie had een tip gekregen dat er een vuurwapen in het busje lag.

Agenten wilden het busje op het Middellandplein controleren, maar de bestuurder gaf geen gehoor aan de bevelen. Na een waarschuwingsschot kon de man alsnog worden aangehouden. Er werd uiteindelijk geen wapen in het busje gevonden. De man is vrijgelaten.