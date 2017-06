Eerste teams Roparun in Rotterdam

Na een dagenlange tocht vanuit Duitsland en Frankrijk zijn maandag de eerste Roparun-teams aangekomen in Rotterdam. Ze liepen onder meer langs het familiehuis van de Daniel den Hoedkliniek aan de Groene Hilledijk.

Daar logeren familieleden van patiënten die in het Erasmus MC behandeld worden voor kanker.

De 26ste editie van de Roparun ging zaterdag van start in Parijs en Hamburg. Meer dan driehonderd teams doen dit jaar mee om geld op te halen voor kankeronderzoek. Ze rennen non-stop in estafettevorm naar de Coolsingel, waar ze allemaal in de loop van de dag arriveren.

RTV Rijnmond zendt de aankomst van Roparun vanmiddag vanaf 14.00 uur live uit op radio en tv. Foto's en filmpjes van de Roparun zijn ook te vinden op Rijnmond.nl

Volg de Roparun via Twitter