Fusion stopt met topvolleybal

Fusion Rotterdam stopt met volleybal op het hoogste niveau. De Rotterdammers hebben hun licentie voor de topdivisie voor het seizoen 2017/2018 teruggegeven vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak.

Na zes jaar eredivisie degradeerden de volleyballers dit seizoen naar de topdivisie. Eén van de belangrijkste redenen voor het terugtrekken uit het topvolleybal was het stoppen van sponsor ARBO Rotterdam. Rotterdam Volleybal heeft naar eigen zeggen zo'n honderd bedrijven tevergeefs gepolst voor een eventueel sponsorschap.

Een laatste strohalm was het plan van Feyenoord City. In dat plan zouden verschillende sporten, waaronder het volleybal, onder één naam gaan uitkomen, maar op korte termijn is het voortbestaan van topvolleybal voor Rotterdam Volleybal zowel financieel, sportief als organisatorisch niet mogelijk gebleken.