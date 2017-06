Actie op Schouwburgplein tegen anti-homogeweld

De initiatiefnemers Het Schouwburgplein

Rotterdamse homojongeren van The Hang-Out 010 houden dinsdag om 17.00 uur op het Schouwburgplein in Rotterdam een actie tegen geweld tegen homo's. Aanleiding is de mishandeling van twee vrouwen die hand in hand liepen na een bioscoopbezoek.

Een meisje van zo'n 15 jaar zag het stelletje en maakte er opmerkingen over. Ze liep daarna op een van de vrouwen af, omklemde haar nek en gaf haar meerdere vuistslagen in het gezicht en buik. Het meisje was samen met een of twee andere meisjes. Een van hen riep er een ongeveer 12-jarige jongen bij, die het slachtoffer een trap tegen haar schouder gaf. De vrouw liep blauwe plekken en kneuzingen op. De lichtgetinte daders zijn nog spoorloos

Volgens Gert-Jan Verboom van The Hang-Out 010 zijn beledigingen aan het adres van homo's ook in Rotterdam aan de orde van de dag. "Bijvoorbeeld op de Korte Lijnbaan, daarover krijg ik met regelmaat meldingen van jongeren. Dat ze daar uitgescholden worden voor kankerhomo's. Of nog een restje milkshake naar hun hoofd krijgen van de fastfood-ketens daar." De mishandeling gebeurde dinsdag en werd zaterdag door de politie bekendgemaakt. Rotterdamse politici hebben de mishandeling in felle bewoordingen veroordeeld . De VVD heeft voor donderdag hierover een debat aangevraagd. Fractievoorzitter Antoinette Laan twitterde dat ze er helemaal klaar mee is. "En die tweet is al bijna 11.000 keer bekeken", zegt ze. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt."