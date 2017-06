Actie op Schouwburgplein tegen homogeweld

Het Schouwburgplein

Rotterdamse homojongeren van Hangout 010 voeren dinsdag om 17.00 uur op het Schouwburgplein in Rotterdam actie tegen homogeweld. Aanleiding is de mishandeling van twee vrouwen die hand in hand liepen na een bioscoopbezoek.

Een meisje van zo'n 15 jaar zag het stelletje en maakte er opmerkingen over. Ze liep daarna op een van de vrouwen af, omklemde haar nek en gaf haar meerdere vuistslagen in het gezicht en buik. Het meisje was samen met een of twee andere meisjes. Een van hen riep er een ongeveer 12-jarige jongen bij, die het slachtoffer een trap tegen haar schouder gaf. De vrouw liep blauwe plekken en kneuzingen op. De lichtgetinte daders zijn nog spoorloos. De mishandeling gebeurde dinsdag en werd zaterdag door de politie bekendgemaakt. Rotterdamse politici hebben de mishandeling in felle bewoordingen veroordeeld.