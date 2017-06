A20 dicht door ongeval bij afslag Rotterdam-Centrum

Via Twitter

Twee ongevallen maandag op precies dezelfde plek op de A20 bij Rotterdam-Centrum. Halverwege de middag botste een aantal voertuigen op elkaar richting het Terbregseplein. Meerdere mensen raakten gewond.

Een paar uur later was het weer raak. Dit keer kwamen een vrachtwagen en personenauto met elkaar in botsing.

De traumahelikopter werd naar de snelweg gedirigeerd om medische spoedhulp te verlenen. Volgens de politie raakte zeker een persoon gewond. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De A20 was korte tijd volledig afgesloten voor het verkeer. De weg wordt rond 20.00 uur weer vrijgegeven. Tot die tijd krijgen automobilisten het advies om te rijden via de A4 of de A13.