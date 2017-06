Babbeltruc-crimineel actief in Rotterdam-Ommoord

In Rotterdam-Ommoord lijkt zondagavond een man actief te zijn die door een babbeltruc bij mensen binnendringt en hun huis doorzoekt. De man belt aan met de smoes dat hij een pakje komt brengen.

Rond half vijf belde een man aan bij een flat aan de Kellogplaats. De oudere bewoner deed open en kreeg te horen dat de man een pakje kwam bezorgen. Onduidelijk is of ongenode gast binnen is gekomen.

Iets na 19.00 uur kwam eenzelfde melding binnen bij de politie vanuit een woning aan de Stresemannplaats. Een zogenaamde pakketbezorger liep met de bewoner mee naar binnen en doorzocht alle kasten en lades. Het is niet duidelijk of hij iets heeft buitgemaakt.

De politie heeft een signalement verspreid van de man.

Overigens wordt zondag aan het einde van de middag ook gewaarschuwd voor een mogelijke babbeltruc-crimineel in Vlaardingen. Een vrouw zou in de omgeving van de Floreslaan met een vaag verhaal hebben geprobeerd bij een bewoner binnen te komen. Ook van haar is een signalement verspreid.