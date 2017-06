Landskampioen Excelsior'20 blijft ongeslagen

In de topklasse van de Nederlandse cricket-competitie blijkt Excelsior'20 nog altijd onverslaanbaar. De landskampioen uit Schiedam won maandag ook de zevende wedstrijd van dit seizoen.

Excelsior'20 was in Den Haag te sterk voor HCC. De Schiedammers kwamen tot 157 runs all out, waarna de thuisclub bleef steken op 138 runs all out. Lorenzo Ingram batte voor Excelsior 100 runs bij elkaar. Met 14 punten uit zeven duels heeft de regerend landskampioen een voorsprong van vier punten op nummer twee HBS.

Tegenover het succes van de ene club uit Schiedam staat het drama van de ander. Hermes DVS staat na zeven duels puntloos op de tiende en laatste plaats. De hekkensluiter kwam tegen Punjab uit Rotterdam-Zuid negen runs tekort: 203/8 tegen 212 all out. Promovendus Punjab staat daardoor knap vierde.

Het Rotterdamse VOC ging op eigen veld ten onder tegen Dosti United. Na de 212 runs (8 out) van VOC kwamen de Amsterdammers tot 214/5/49. VOC is na zeven duels de nummer acht van de topklasse.

Aanstaande zaterdag staat op sportpark Harga de Schiedamse derby Hermes DVS-Excelsior'20 op het programma. Punjab ontvangt die dag VRA. VOC gaat op bezoek bij HBS.