Korte Stroomstoring in Hillegersberg

Stedin

In delen van de wijk Hillegersberg in Rotterdam is de elektriciteit dinsdagochtend korte tijd uitgevallen. Volgens netbeheerder Stedin zaten 1420 klanten een uur zonder stroom.

De stroomstoring was in de omgeving van de Frans Halssingel en begon rond 5:40 uur. Kapotte kabel

Monteurs van de netbeheerder gingen naar Hillegersberg om het probleem op te lossen. Monteurs van de netbeheerder gingen naar Hillegersberg om het probleem op te lossen. De oorzaak bleek een kapotte kabel te zijn. Rond 6:50 uur had iedereen in de wijk weer stroom.