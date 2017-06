Weer schietpartij in Rotterdam-Delfshaven

Er is nog niemand opgepakt

In de Watergeusstraat in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten. Volgens de politie begon de schietpartij met een ruzie.

Tijdens de schietpartij is niemand gewond geraakt. Ook is er voor zover bekend nog niemand opgepakt.