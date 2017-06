Storing Koninginnebrug bij Noordereiland verholpen

De Koniginnebrug is in storing (Archieffoto)

De Koninginnebrug bij het Noordereiland in Rotterdam heeft dinsdagochtend last gehad van een storing. Getuigen meldden dat de brug gewoon dicht was, maar de slagbomen niet open gingen.

De storing werd in de loop van de ochtend door monteurs verholpen, maar wat de oorzaak was, blijft onbekend.