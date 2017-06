Zwemverbod Brielse Meer deels ingetrokken

Het is er misschien niet de meest geschikte dag voor, maar in een deel van het Brielse Meer bij Brielle kun je weer zwemmen. Het gaat om het stukje bij watersportvereniging Nautica.

De Omgevingsdienst stelde op 1 juni een zwemverbod in en trekt dat nu weer in voor een deel van het meer. Bij de campings De Krabbeplaat en De Meeuw in het Brielse Meer blijft het advies om niet het water in te duiken vanwege blauwalg.

Blauwalg ziet eruit als een blauwgroene olieachtige laag, die op het water drijft. De bacterie kan huidirritaties, allergische reacties van slijmvliezen en maag- en darmklachten veroorzaken.