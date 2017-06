Op pad met boswachter Thomas - Speuren in de drek naar modderkruipers

Boswachter Thomas

Studenten van de HAS Hogeschool kammen met schepnetten geulen en sloten in Nationaal Park de Biesbosch uit. Ze doen onderzoek naar de visstand en dan in het bijzonder naar de Bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper.

Thomas van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Iedere maand gaat RTV Rijnmond verslaggeefster Sanne Teijn met hem de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied meer te belichten.