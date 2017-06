Discotheek Showtime in Vlaardingen gesloten door burgemeester

Foto via Google Maps

Discotheek Showtime in Vlaardingen is door burgemeester Jetten voor twee weken gesloten. De maatregel is nodig, omdat "de bedrijfsvoering niet in orde is", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Wat er precies mis is met de bedrijfsvoering wil de gemeente echter niet kwijt. De tent aan de Oosthavenkade blijft tot maandag 19 juni dicht. Intussen moet Showtime in Vlaardingen maatregelen nemen om overtredingen in de toekomst te voorkomen. De discotheek werd in overleg met de politie tijdelijk door de uitbater begin mei gesloten na een vechtpartij.