Meer horeca, maar minder kroegen

Het aantal hotels, restaurants en cafetaria's is afgelopen jaar toegenomen, maar er zijn minder cafés. Dat blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van de ING. In vijf jaar tijd steeg het aantal restaurants met 15 procent en nam het aantal hotels met een kwart toe. Er zijn nu bijna 5000 hotels en tegen de 15.000 restaurants en cafetaria's. Het aantal kroegen duikt onder de 11.000.

Door de aantrekkende economie groeit de omzet in alle takken van de horeca. Dit jaar is er volgens de economen 5 procent meer omzet te verdelen in de sector. De klandizie neemt vrijwel over al toe. Vooral bij restaurants wordt meer verkocht. De groei voor cafés is wat bescheidener.