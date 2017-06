Beurzen geven wat terrein prijs

De aandelenbeurzen in Europa moesten dinsdag wat terrein prijsgeven. Beleggers namen wat winst door een gebrek aan richtinggevend nieuws en keken vooral vooruit naar de Britse verkiezingen en het rentebesluit van de ECB later deze week. Op het Damrak drukte een fors koersverlies van ArcelorMittal op de AEX.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 523,07 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 801,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. De Londense FTSE-index noteerde een fractie lager.

ArcelorMittal bungelde onderaan de AEX met een verlies van bijna 3 procent. De staalproducent heeft van de Italiaanse regering groen licht gekregen voor de overname van Ilva. Biotechnologiebedrijf Galapagos volgde met een min van 2,5 procent. Bierbrouwer Heineken en tankopslagbedrijf Vopak waren de sterkste stijgers met winsten van 0,6 procent.

In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een verlies van meer dan 3 procent. Verzekeraar ASR profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en behoorde met een plus van 1,6 procent tot de kopgroep.

De luchtvaartmaatschappijen stonden in de belangstelling, nadat brancheorganisatie IATA maandag de winstverwachtingen voor de wereldwijde luchtvaartsector opschroefde. Air France-KLM won ruim 2 procent en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap. In Frankfurt klom Lufthansa 2,5 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij stelde dat de vraag naar vluchten is gegroeid dit jaar, vooral in de VS en Azië. Lufthansa liet tevens weten te kijken naar kansen in Italië, maar geen interesse te hebben in het geplaagde Alitalia.

Banco Popular toonde wat herstel en klom 2,7 procent in Madrid. De worstelende Spaanse bank kelderde maandag ruim 18 procent en heeft sinds vorige week meer dan 50 procent aan beurswaarde verloren.

In Zürich verloor de Zwitserse farmaceut Roche meer dan 4 procent na tegenvallende onderzoeksresultaten van een medicijn tegen borstkanker.

De euro was 1,1250 dollar waard, tegen 1,1253 dollar bij sluiting van de Europese beurshandel op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,3 procent tot 47,24 dollar. Voor Brentolie werd ook 0,3 procent minder betaald op 49,32 dollar per vat.