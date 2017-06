Moordverdachte in zaak Koen Everink heeft nieuwe advocaat

Nadat zijn vorige advocaat Pieter Hoogendam er een maand geleden mee stopte, heeft de Rotterdammer die verdacht wordt van de moord op zakenman Koen Everink een nieuwe advocaat. Bob Kaarls zal Mark de J. gaan verdedigen.

Hoogendam had om extra dna- en bloedonderzoek gevraagd, maar dat verzoek werd door de rechtbank in Utrecht niet gehonoreerd. De advocaat legde daarop zijn taken neer, omdat hij vond dat hij zijn werk niet meer goed kon uitvoeren.

Koen Everink werd begin maart vorig jaar dood gevonden in zijn huis in Bilthoven.

Tenniscoach Mark de J. wordt ervan verdacht dat hij de miljonair met messteken om het leven heeft gebracht. Hij zou gokschulden bij Everink hebben gehad, die volgens justitie op het moment van de moord moesten worden terugbetaald.

Mark de J. heeft altijd ontkend dat hij Everink om het leven heeft gebracht. De Rotterdammer zegt dat hij is ontvoerd door een groepje mannen. Die zouden ook Everink hebben vermoord.

Het extra dna-onderzoek zou dat verhaal moeten onderbouwen.