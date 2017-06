Enquête: Tevreden met afvalbeleid in jouw gemeente?

In Nederland is de afvalinzameling in elke gemeente anders geregeld. De ene gemeente haalt het afval op aan huis, in de andere gemeente moeten bewoners het zelf naar ondergrondse containers brengen.

Ook in de afvalscheiding zijn er verschillen. Bij de één staan er maar liefst drie kliko's in de tuin, terwijl de ander met zijn vuilniszak naar de container moet. De één heeft de luxe dat papier wordt opgehaald, de ander brengt het zelf weg. Glas en plastic moeten meestal apart worden weggebracht.

Hoe tevreden ben jij met de afvalinzameling en -scheiding in jouw gemeente? Komt de vuilnisophaaldienst vaak genoeg? Zijn er genoeg containers voor plastic in de buurt? Vind je het een goede zaak dat scheiding aan de bron gebeurt of vind je dat een gedoe?

En hoe zit het met het grofvuil? Wordt dat oude tv-toestel dat de buren op straat hebben achtergelaten opgehaald na een belletje, of duurt dit een paar dagen? Is de afvalkostenheffing die je betaalt redelijk, of mag het wel wat minder?

RTV Rijnmond doet samen met de andere regionale omroepen en de NOS onderzoek naar de verschillen per gemeenten en de tevredenheid van de inwoners.

We horen graag wat er in jouw gemeente of wijk goed gaat en wat er beter kan. Doe je mee? Vul dan onderstaande enquête hier in. Dit duurt ongeveer tien minuten.