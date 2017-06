Vacature: Wie moet Eric Gudde opvolgen bij Feyenoord?

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Eric Gudde maakte vorige week bekend de club per 30 november te verlaten. Sindsdien zijn veel namen van potentiële opvolgers voorbij gekomen. Maar wie moet volgens jou directeur van Feyenoord worden? Vijf kandidaten...

Robert Eenhoorn (49)

De voormalig honkballer, honkbalcoach en technisch directeur van de honkbalbond is sinds 2014 algemeen directeur van AZ. De 49-jarige Rotterdammer én Feyenoordsupporter speelde als honkballer onder meer voor de New York Yankees en deed als bondscoach met het Nederlands team twee keer mee aan de Olympische Spelen. Zijn eigenzinnigheid en onafhankelijkheid worden vaak geroemd.

Wouter Bos (53)

Als voormalig staatssecretaris, minister en vicepremier deed Wouter Bos bestuurlijke ervaring op, op het hoogst denkbare niveau. Bos, die Feyenoord een warm hart toedraagt, was tussen 2002 en 2010 politiek leider van de PvdA. Na zijn politieke loopbaan werkte de Vlaardinger voor accountantsbureau KPMG. Nu is hij bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum.

Ferry de Haan (44)

Tussen 1998 en 2003 speelde De Haan voor Feyenoord. Daarna vertrok hij naar Excelsior, waar hij na het beëindigen van zijn voetballoopbaan, toetrad tot de directie. Eerst als commercieel manager. Later, na het vertrek van Simon Kelder, als algemeen directeur. Als directeur van de Kralingse club wordt De Haan alom geprezen: al jaren presteert de club met beperkte financiële middelen boven verwachting.

Wouter Gudde (32)

Bij Excelsior loopt nog een kandidaat rond. Die andere Gudde. Speelde in de jeugd van Feyenoord en speelde verder voor Sparta, RKC Waalwijk en Excelsior. Nadat hij stopte als voetballer, ging hij bij Excelsior als commercieel directeur aan de slag. Voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Ferry de Haan. Samen geven ze leiding aan een club die prima presteert, zowel op sportief als op commercieel vlak.

Martin van Geel (56)

Of misschien heeft Feyenoord de 'nieuwe' directeur al in huis. Martin van Geel zou de functie van Eric Gudde kunnen overnemen. Van Geel, technisch directeur sinds 2011, werkte vanaf 1995 bij Willem II, AZ, Ajax en Roda JC ook in die functie. Door die jaren heen heeft hij dus ontzettend veel ervaring opgedaan in diverse directiekamers. Met Dirk Kuyt staat in de coulissen ook al een potentiële opvolger voor Van Geel klaar.