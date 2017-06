Kom langs bij MaxGoud

Kom langs bij MaxGoud en verkoop uw goud, zilver, platina en horloges merktassen en luxury items voor de beste prijs. Bij ons bent u welkom met al uw edelmetalen. of die nou kapot zijn of niet. Als wij uw goud inkopen, krijgt u daar contact geld voor terug. U hoeft dus niets terug te komen. Als u liever geen contact geld krijgt, kunnen wij het bedrag uiteraard ook op uw rekening storten. Wij hebben ruime in de branche ervaring en werken zeer discreet., met en zonder afspraak dus kunt u ieder moment bij ons binnenlopen.

Goudprijs vandaag Gehalte/Karaat Gram prijzen

14 karaat goud 585 € 19,18

18 karaat goud 750* € 24,59

20 karaat goud 833 € 27,32

21 karaat goud 875 € 28,69

21,6 karaat goud 900 € 29,51

22 karaat goud 916 € 30,00

23 karaat goud 983 € 30,00

24 karaat goud 999 goudbaar € 35,72 www.maxgoud.com voor meer informatie Tevens kopen wij ook dentaal goud in (tandengoud). Dentaal goud inkoop: speciaal inkooptraject voor tandartsen en particulieren. U bent tandarts of particulier en u heeft regelmatig dentaal goud met edelmetaal houdend metaal (voornamelijk goud)? U weet niet goed wat dit nou precies waard is en waar u dat het beste en tegen een eerlijke en goede prijs kan verkopen? Op deze pagina vindt u informatie over ons speciale inkooptraject voor tandartsen en particulieren met dentaal afval. Hoe het werkt en wat we betalen voor uw dentaal goud. www.max-dental.nl ---------ADVERTORIAL--------------------