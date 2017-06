Opknappen Romeinse fonteinen in volle gang

Een deel van de fontein in de werkplaats

De fonteinen in Rome

De Barcaccia fontein in Rome

Twee Romeinse fonteinen worden momenteel in Nederland opgeknapt als goedmakertje voor de vernielingen die Feyenoordsupporters twee jaar geleden aanrichtten.

Na de voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in 2015 gingen zo'n honderd tot tweehonderd relschoppers het centrum in waar ze voor miljoenen euro's schade aanrichtten.

Onder andere de 17-eeuwse Barcaccia fontein moest het ontgelden. Nederlanders reageerden verontwaardigd en er werden verschillende initiatieven opgezet om geld in te zamelen voor een opknapbeurt voor deze fontein. Hoewel dat gebaar werd gewaardeerd, worden momenteel twee andere fonteinen in Nederland in ere hersteld.

Het meest succesvolle initiatief kwam van enkele Nederlandse verenigingen in Rome en restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg uit Ameide. Dit bedrijf bood zelfs aan de restauratie gratis te doen.

In plaats van de Barcaccia fontein worden nu dus de Fontana delle Ap op de drukke Piazza Barberini en de Fontana dei Giardini opgeknapt.

Erfgoed

Als je de betonnen blokken ziet liggen, zou je niet denken dat het om cultureel erfgoed gaat, maar dat is het wel. Het kostte volgens bedrijfsleider Ron Waroux ook flink wat overtuigingskracht om de Italianen over te halen om de betonnen stukken in Nederland te laten restaureren.

"Ze wilden het eigenlijk niet en gaan heel voorzichtig om met hun cultureel erfgoed, terecht natuurlijk."

Omgevallen boom

Eén van de fonteinen, de Fontana delle Ap, wordt ter plekke door het restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg gerestaureerd.

De Fontana dei Giardini uit circa 1900, een van de eerste betonnen fonteinen van Rome, werd in verschillende fases gedemonteerd en wordt momenteel in Ameide hersteld. Deze fontein werd beschadigd door een storm, maar voor restauratie was geen geld beschikbaar.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk onderdelen van het originele materiaal behouden blijven. Zelfs de buitenlaag is van Italiaans beton en in goed overleg met Italiaanse specialisten op dezelfde manier samengesteld.

De binnenkant bestaat echter gewoon uit Nederlands beton. Onderdelen die niet te herstellen zijn, worden erbovenop gezet.

Prachtig

Waroux vindt het prachtig om te doen: "Wij hadden het aanbod gedaan om één fontein te restaureren, maar Rome wilde graag dat we ook deze fontein herstelden. Het was een kwestie van onderhandelen, maar het ligt heel erg in ons vakgebied; wij hebben de techniek in huis om dit te doen", aldus Waroux.

Relschoppers