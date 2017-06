Nostalgie bij Beach Boys concert in Nieuwe Luxor

The Beach Boys in het Nieuwe Luxor Jeffrey Foskett, Bruce Johnston en Mike Love

In 1961 braken ze door met Surfing USA en Good Vibrations: we hebben het natuurlijk over The Beach Boys. Nu, ruim 50 jaar en miljoenen verkochte albums verder, treden de mannen nog steeds op. Zo ook maandagavond op het podium van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

De Amerikanen spelen niet meer in de originele bezetting. Zo verliet zanger Brian Wilson de band vanwege een zakelijk conflict. Maar dat kon de pret voor de fans echter niet drukken; het concert was volledig uitverkocht. De bezoekers noemden het ‘a trip down memory lane’. De drijvende kracht achter de komst van The Beach Boys was Spido-directeur Leo Blok, die de band zag optreden in Tirol. Hij was dusdanig onder de indruk dat hij Luxor-baas Marc van Kaam benaderde om The Beach Boys naar Nederland te halen.