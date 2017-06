Code geel: stormschade op verschillende plekken in de regio

Foto: MediaTV

Een harde zuidwestenwind met windstoten tot 95 kilometer per uur trekt over de regio. Bij de brandweer komen meldingen binnen van omgewaaide bomen. Ook op de weg ontstaan her end er problemen door omgewaaide aanhangers, onder meer op de Moerdijkbrug.

Op de A16 richting Breda schaarde een aanhangwagen van een vrachtwagen. Dat zorgde voor lange files. Het advies van de ANWB is dan ook om de caravan of aanhanger een middagje thuis te laten staan.



In Rotterdam is op de Admiraliteitskade een flinke tak afgescheurd en op een geparkeerde auto terechtgekomen.