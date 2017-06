Staatssecretaris: fraude bij Zadkine onaanvaardbaar

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs noemt de tentamenfraude bij ROC Zadkine in Rotterdam onaanvaardbaar. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Dekker is blij met de snelle actie die de raad van bestuur van de mbo-opleiding heeft genomen. Hij zal de Tweede Kamer snel informeren met een brief over de gang van zaken op de afdeling Logistiek van Zadkine.

De staatssecretaris ziet vooralsnog niets in nieuwe regels voor scholen. ''Die maken een systeem niet waterdicht. Uit onderzoek moet duidelijk worden welke lessen er te leren zijn. Dat zal vooral voor de school gelden, maar misschien ook voor de inspectie en voor het ministerie.''

Vrijdag werd duidelijk dat er bij de vestiging in Rotterdam-Alexander met tentamens werd gefraudeerd met behulp van docenten. Drie personeelsleden van Zadkine zijn geschorst.