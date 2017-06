Arrestaties na wilde achtervolging bij Meerkerk

Twee mannen op de vlucht hebben in de nacht van maandag op dinsdag in Leerbroek een politieauto geramd. Dat gebeurde na een achtervolging die begon in het nabijgelegen Meerkerk.

De mannen reden met 140 kilometer per uur langs surveillerende agenten. Die draaiden om en gingen de hardrijders achterna. Onderweg gooiden de mannen jerrycans met diesel uit hun wagen. In Leerbroek kon de politie hen inhalen, maar toen ramden de mannen de politieauto. De mannen wilden daarna op de uitgestapte agenten inrijden. Daarop trokken die hun vuurwapen, waarna de mannen uit Leerdam zich overgaven. Ze zijn opgepakt op verdenking van poging tot doodslag en heling van diesel.