Vastgebonden man opent met neus raam en roept om hulp

Aan de Rijksstraatweg in Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een man thuis overvallen.

Agenten gingen rond 02.00 uur af op een melding van de overval. Eenmaal aangekomen vertelde de man dat drie mannen zijn woning waren binnengedrongen. Ze bonden zijn handen vast en gooiden iets over zijn hoofd. Nadat zijn belagers waren vertrokken, zou het slachtoffer met zijn neus het raam hebben geopend en om hulp hebben geroepen. Twee voorbijgangers hoorden hem, maakten hem los en belden de politie. De overvallers namen een I-pad en een geldbedrag mee.