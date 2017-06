Politie flyert in Blijdorp na dubbele moord

De politie deelt folders uit in de Rotterdamse wijk Blijdorp om informatie te verzamelen voor een dubbele moord in Zoetermeer. Eind april werden daar een vader en zoon vermoord.

De politie flyert tussen de Statenweg en de Gordelweg. Ook worden er speciale billboards geplaatst.

Na de liquidatie in Zoetermeer werd in Rotterdam een verdachte opgepakt. Hij probeerde de vluchtauto in brand te steken.

De man blijft nog zeker drie maanden in voorarrest.