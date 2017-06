De Open Microfoon van Rijnmond Nu op dinsdag...

Bij wijze van uitzondering staat ook vandaag het derde uur van Rijnmond Nu in het teken van de Open Microfoon. Wat heb jij te zeggen? Bel 010 436 44 36.

Klagen over het weer van vandaag? Heb je een bijzonder verhaal over de Roparun? Wil je vertellen over wat je in het Pinksterweekend hebt beleefd?

Maar daarnaast willen we ook je aandacht vestigen op wat er op het Schouwburgplein gaande is. Want terwijl je dit leest is daar een demonstratie tegen homogeweld gaande.

En ook dáár kun je op reageren. Wil je steun betuigen? Heb je zelf ervaringen met dit soort geweld? Of wil je er wat anders over zeggen?

Doe je zegje! Bel 010 436 44 36 of stuur een mail naar nu@rijnmond.nl.

