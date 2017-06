40 bijzondere uitjes in je eigen achtertuin

Leuke uitjes in de buitengebieden van de regio Rotterdam Den Haag. 21 gemeenten laten zien hoeveel leuks er te doen is in hun eigen ‘achtertuin’. Voor elke leeftijd is er iets te doen.

17 EN 18 JUNI IS STAP UIT JE STAD-WEEKEND!

Maar liefst 40 enorm leuke uitstapjes op een presenteerblaadje, dat biedt Stap uit je Stad in het weekend van 17 en 18 juni. Actief, recreatief, cultureel én voor alle leeftijden. Voor een uur, een dagdeel of een hele dag.

Een aantal uitjes zijn specifiek voor dit weekend samengesteld, sommige kunnen ook daarna worden bezocht. Stap Uit Je Stad is een unieke co-creatie van bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangesloten gemeenten, marketingorganisaties en ondernemers uit het gebied. De buren, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeenten in de Krimpenerwaard doen ook mee.

Allemaal in mooie buitengebieden van de regio Rotterdam Den Haag waarvan u het bestaan niet eerder ontdekte! Met Stap uit je Stad willen de 21 gemeenten in de regio de stedelingen laten ervaren hoeveel leuks er te doen is in hun eigen ‘achtertuin’. Van Voorne Putten tot Midden Delfland, van Maassluis tot Krimpenerwaard.

De activiteiten

In elke uitje werken een aantal organisaties samen aan een zo leuk mogelijk aanbod. Sommige activiteiten zijn actief: fietsen, kanoën, suppen, klimmen, raften, boogschieten, speuren, trailrunning, powerkiten en meer. Andere activiteiten zijn meer recreatief: lopend, per (huur)fiets, per fluisterboot, waterbus of per eend (2CV) genieten van de prachtige omgeving en smullen van lokale heerlijkheden. Weer andere uitjes zijn cultureel: met kunstroutes en tochten langs historische gebouwen.

Voor elke leeftijd is er iets te doen. Van niet duur tot gratis. In totaal zijn er 40 uitstapjes die je niet alleen een heel leuke tijd bieden, maar waardoor je ook je directe woonomgeving van haar mooiste kant leert kennen. Wie op 17 en 18 juni binnen blijft, doet zichzelf tekort! Dus Stap uit je Stad!

De 40 uitjes zijn te vinden en te boeken op de website van Stap uit je Stad :

