'Koeien in brandende schuur brulden als leeuwen'

Toen boer Aart Brandwijk uit Molenaarsgraaf op blote voeten over het erf rende en zijn koeien hoorde 'brullen als leeuwen', sloeg de schrik hem om het hart.

Zo'n tweehonderd koeien konden afgelopen weekend net op tijd uit een brandende stal bevrijd worden. Voor drie kalveren kwam de hulp te laat.

Brandwijk (78) werd wakker van harde knallen en begreep al snel dat het geen onweer was. "Ik heb mijn zoon gewekt en we zijn gelijk de koeien uit de stal gaan jagen."

Op dat moment stopte ook een auto met vier mannen die net terugkwamen van een bruiloft.

"Die jongens probeerden onze twintig kalveren te redden. Drie kalfjes hebben het niet overleefd, die kregen brandende stukken dakplaat op hun vacht. Ze hebben ook nog een drachtige koe uit het brandende stro getrokken. Die koe liep dwars door de vlammen heen."

Boer Brandwijk en zijn zoon zijn dankbaar voor alle hulp die ze gekregen hebben, zowel van de vrijwillige brandweer, de buren alsook de bruiloftsgasten.

"Die worden schadeloos gesteld voor wat betreft hun kleding," belooft Brandwijk. "Die jongens waren in hun goeie goed, maar krijgen dat allemaal vergoed hoor."

Het dak van de koeienstal is volledig vernield door de brand. Brandwijk schat de schade in de tonnen.

De brand is ontstaan door kortsluiting in een tractor, die in de schuur geparkeerd stond.