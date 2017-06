Meisjes melden zich voor mishandelen lesbienne

De mishandeling gebeurde op het Schouwburgplein

Twee tienermeisjes hebben zichzelf gemeld bij de politie na de mishandeling van een lesbische vrouw in Rotterdam. Het slachtoffer (18) kreeg vorige week klappen toen ze met haar vriendin hand in hand over het Schouwburgplein liep.

Een veertienjarig meisje meldde zich dinsdag bij het politiebureau. Ze zou betrokken zijn geweest bij de mishandeling. Later zocht een vijftienjarig meisje telefonisch contact met de politie. ''Zij wordt op een later punt aangehouden'', zei een politiewoordvoerster. De tieners zouden onderdeel hebben uitgemaakt van dezelfde groep. De mishandeling vond plaats toen het slachtoffer met haar partner een bioscoop verliet. Een meisje zag het stelletje hand in hand lopen en maakte daar opmerkingen over. ''Het meisje zou vervolgens het slachtoffer mishandeld hebben, waarbij zij te hulp werd geschoten door een jonge jongen'', aldus de politie. De politie riep getuigen na de mishandeling op zich te melden, waarna ook een tweede slachtoffer naar de politie stapte. ''Deze is woensdag 31 mei mishandeld, ook op het Schouwburgplein, door vermoedelijk dezelfde dadergroep'', meldde de politie. De geaardheid van het slachtoffer zou toen geen rol hebben gespeeld.