Hand in hand tegen homohaat in Rotterdam

Een deel van de actievoerders. Foto: politie

Ruim tweehonderd mensen hebben op het Schouwburgplein in Rotterdam gedemonstreerd tegen homohaat. Ze deden dat door hand in hand in een kring te gaan staan. Ook was er een korte toespraak. Het protest was georganiseerd door homojongeren van The Hang-Out 010.

Onder de aanwezigen waren de Rotterdamse wethouders Joost Eerdmans en Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam en raadslid Sven de Langen van het CDA. Ook een paar agenten in uniform stonden in de cirkel. Het protest was van korte duur, omdat het hard regende en waaide. De kring werd dan ook wat eerder dan gepland gevormd, tussen twee buien door. Het protest nam maar een paar minuten in beslag in plaats van het geplande half uur. Aanleiding voor de bijeenkomst was de mishandeling een week geleden van twee vrouwen die op het Schouwburgplein hand in hand liepen. Een meisje van zo'n 15 jaar zag het stelletje, liep op een van de vrouwen af, omklemde haar nek en gaf haar vuistslagen in het gezicht en de buik. Twee meisjes van 14 en 15 jaar hebben zich inmiddels bij de politie gemeld. Naar een ongeveer 12-jarige jongen wordt nog gezocht. Hij deelde een karatetrap uit. Het slachtoffer van de mishandeling liep blauwe plekken en kneuzingen op.